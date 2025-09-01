Corriere dello Sport: “Inzaghi, c’è Bereszynski. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Secondo quanto riportano Carlo Talarico e Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Catanzaro si prepara a chiudere con innesti importanti. Dopo l’ufficialità condivisa con il Palermo per l’arrivo di Federico Di Francesco, i calabresi hanno annunciato ieri anche l’ingaggio di Luca Pandolfi dal Cittadella, sempre con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il direttore sportivo Polito, rientrato da La Spezia, lavora ora alle uscite – Volpe verso il Monopoli – e a nuovi innesti: in mediana piacciono Bastoni e Caligara, mentre in difesa resta aperta la pista che porta a Ferrari tra gli svincolati.

Come evidenziano ancora Talarico e La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, anche il Palermo si muove per completare la rosa. È atteso un difensore over, con il ritorno di fiamma per Bereszynski, e un portiere che possa rappresentare una valida alternativa. Resta però prioritaria la necessità di piazzare Verre, centrocampista rimasto fuori rosa e finora restio a soluzioni italiane: per lui si profila un futuro all’estero.

Non solo Catanzaro e Palermo. In Abruzzo, spiegano Paolo Renzetti e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Pescara ha chiuso con il Bologna per il prestito di Tommaso Corazza, ma ha rinunciato a Jacopo Sardo del Monza. Restano almeno tre i rinforzi attesi da Vivarini, che però dovrà fare i conti con i vincoli dell’indice di liquidità e con le uscite di Tunjov, Kraja e forse Tonin, seguito dalla Salernitana. Trattative aperte anche con lo Spezia per Lapadula e con la Ternana per Martella.

In chiusura, il Corriere dello Sport a firma di Renzetti e Pescatore segnala i movimenti delle altre: la Reggiana ufficializza Charlys dal Verona e valuta Lambourde; la Juve Stabia, dopo Giorgini e Gabrielloni, punta su Correia della Triestina; lo Spezia accoglie il difensore Fellipe Jack dal Como. Intrecci e trattative che, nelle ultime ore di mercato, ridisegnano gli equilibri della Serie B e delle categorie minori.