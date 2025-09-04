Serie A, ecco anticipi e posticipi

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario con anticipi e posticipi dalla 3ª alla 12ª giornata del campionato 2025/26, con la definizione anche della programmazione televisiva.

3ª giornata (13-15 settembre)

Si parte sabato 13 settembre con Cagliari-Parma (15.00), a seguire il big match Juventus-Inter (18.00) e in serata Fiorentina-Napoli (20.45, Sky). Domenica occhi puntati su Roma-Torino (12.30) e Milan-Bologna (20.45). Chiudono Verona-Cremonese (lunedì 18.30) e Como-Genoa (lunedì 20.45, Sky).

4ª giornata (19-22 settembre)

Spiccano il derby della Capitale Lazio-Roma (domenica 21, ore 12.30) e la sfida serale Inter-Sassuolo (20.45). In programma anche Napoli-Pisa (lunedì 22, ore 20.45, Sky).

5ª giornata (27-29 settembre)

Il clou è Milan-Napoli (domenica 28, ore 20.45). Sabato spazio a Juventus-Atalanta (18.00) e Cagliari-Inter (20.45, Sky).

6ª giornata (3-5 ottobre)

Spicca la supersfida Juventus-Milan (domenica 5, ore 20.45). In evidenza anche Napoli-Genoa (18.00, Sky) e Atalanta-Como (sabato 4, ore 20.45, Sky).

7ª giornata (18-20 ottobre)

In calendario Roma-Inter (sabato 18, ore 20.45, Sky) e Milan-Fiorentina (domenica 19, ore 20.45).

8ª giornata (24-26 ottobre)

Big match tra Napoli-Inter (sabato 25, ore 18.00) e Lazio-Juventus (domenica 26, ore 20.45).

9ª giornata (28-30 ottobre)

Turno infrasettimanale: spiccano Atalanta-Milan (martedì 28, ore 20.45) e Inter-Fiorentina (mercoledì 29, ore 20.45, Sky).

10ª giornata (1-3 novembre)

Da cerchiare il big match Milan-Roma (domenica 2, ore 20.45). In anticipo Cremonese-Juventus (sabato 1, ore 20.45, Sky).

11ª giornata (7-9 novembre)

In evidenza il derby della Mole, Juventus-Torino (sabato 8, ore 18) e Inter-Lazio (domenica 9, ore 20.45).

12ª giornata (22-24 novembre)

Il clou è Inter-Milan (domenica 23, ore 20.45). Attesa anche per Napoli-Atalanta (sabato 22, ore 20.45, Sky) e Fiorentina-Juventus (sabato 22, ore 18.00).

Un calendario fitto di big match che promette spettacolo e scintille già dalle prossime settimane.