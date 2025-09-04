Agliardi elogia Klinsmann: «Un esempio di serietà»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Federico Agliardi, ex portiere anche del Palermo e oggi preparatore dei portieri del Cesena, ha parlato del momento vissuto da Jonathan Klinsmann. L’estremo difensore in estate è stato molto vicino a vestire la maglia rosanero, ma l’accordo tra Cesena e Palermo non è stato trovato. Ai microfoni di Teleromagna, Agliardi ha voluto sottolineare la professionalità dimostrata dal numero uno bianconero nonostante le insistenti voci di mercato.

«Secondo me Jonathan ha dimostrato grande professionalità – ha dichiarato Agliardi –. Nonostante si parlasse ogni giorno di una sua possibile cessione, ha sempre affrontato gli allenamenti e le partite con il giusto atteggiamento, restando concentrato e disponibile. Credo che la sua mentalità americana, diversa dalla nostra, lo abbia aiutato: non si è mai tirato indietro, ha lavorato con impegno e senso di responsabilità in ogni situazione. Davvero un esempio di serietà e dedizione».

