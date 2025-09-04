Südtirol-Palermo, caldo e pioggia al Druso

Settembre 4, 2025

Domenica 14 settembre alle ore 17.15 lo stadio “Druso” di Bolzano sarà teatro della sfida tra Südtirol e Palermo, valida per la 3ª giornata della Serie BKT 2025/2026. Un match molto atteso che vedrà da una parte la squadra di Fabrizio Castori, pronta a riscattarsi davanti ai propri tifosi, e dall’altra i rosanero di Filippo Inzaghi, reduci da un buon avvio di campionato.

Secondo i dati raccolti, il meteo si preannuncia variabile. Nel pomeriggio, al momento del fischio d’inizio, sono previsti 31 gradi con cielo sereno e venti deboli, condizione che potrebbe incidere sul ritmo della gara. In serata, invece, la situazione cambierà con temperature in calo intorno ai 24 gradi e la possibilità di piogge leggere.

Un clima che renderà ancora più interessante una partita già carica di attesa: Castori contro Inzaghi, esperienza e pragmatismo contro entusiasmo e ambizione.

