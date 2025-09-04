Palermo, confronto con l’arbitro Abisso sulle novità regolamentari

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Al Palermo CFA si è tenuto oggi un incontro tra squadra, staff tecnico e l’arbitro Rosario Abisso, in rappresentanza della CAN. Nel corso del meeting, al quale ha preso parte anche il direttore sportivo Carlo Osti, sono state illustrate e approfondite le principali novità regolamentari per la stagione 2025/26.

Tra i temi affrontati: interpretazioni aggiornate su fuorigioco, falli di mano, DOGSO/SPA, oltre alle modifiche introdotte per la nuova annata calcistica. Un’occasione importante di confronto e chiarimento, utile per allineare calciatori e staff alle nuove linee guida che accompagneranno il campionato.

