Palermo si candida per Euro 2032: lettera d’impegno firmata con il Palermo F.C.

Il Comune di Palermo ha compiuto un passo formale e decisivo nel percorso di candidatura per ospitare alcune gare di Euro 2032. Attraverso una lettera di impegno ufficiale, l’amministrazione comunale ha comunicato la propria disponibilità a partecipare al progetto, seguendo le linee guida tracciate dalla Figc e dal comitato organizzatore.

Come riportato da Italpress, il documento è stato controfirmato anche dal Palermo F.C., a dimostrazione della piena sinergia tra Comune e società rosanero.

La sottoscrizione, che si inserisce in un percorso a tappe già calendarizzato, è accompagnata da una timeline che scandirà i prossimi step del progetto. Una scelta che conferma l’ambizione di Palermo a voler recitare un ruolo da protagonista nell’organizzazione della manifestazione continentale.