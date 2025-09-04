Amichevoli Nazionali: Norvegia avanti 1-0 sulla Finlandia all’intervallo. Joronen e Pohjanpalo in panchina

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

È appena finito il primo tempo del match amichevole che vede impegnata la Finlandia di Pohjampalo e Joronen contro la Norvegia di Erling Braut Haaland. Va al riposo sotto per 1-0 la formazione ospite, punita dal gol al 17′ minuto su calcio di rigore del centravanti del Manchester City. Mentre hanno visto la prima frazione di gioco dalla panchina i due giocatori rosanero.

Norvegia-Finlandia 1-0 (17′ Haaland R)

Ultimissime

Amichevoli Nazionali: Norvegia avanti 1-0 sulla Finlandia all’intervallo. Joronen e Pohjanpalo in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Palermo si candida per Euro 2032: lettera d’impegno firmata con il Palermo F.C.

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025
Sarri al posto di Conte

Serie A, ecco anticipi e posticipi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Agliardi elogia Klinsmann: «Un esempio di serietà»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Südtirol-Palermo, caldo e pioggia al Druso

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025