Amichevoli Nazionali: Norvegia avanti 1-0 sulla Finlandia all’intervallo. Joronen e Pohjanpalo in panchina

È appena finito il primo tempo del match amichevole che vede impegnata la Finlandia di Pohjampalo e Joronen contro la Norvegia di Erling Braut Haaland. Va al riposo sotto per 1-0 la formazione ospite, punita dal gol al 17′ minuto su calcio di rigore del centravanti del Manchester City. Mentre hanno visto la prima frazione di gioco dalla panchina i due giocatori rosanero.

Norvegia-Finlandia 1-0 (17′ Haaland R)