Prima di Italia-Estonia la FIGC ricorderà Armani, Gravina: «La sua scomparsa è una grave perdita per il paese»

L’Italia piange la scomparsa di Giorgio Armani, vero e proprio re della moda morto oggi all’età di 21 anni. Prima del match di domani a Bergamo tra Italia e Estonia, la FIGC ricorderà la sua scomparsa. Nel 2019 Emporio Armani è diventato Fashion & Luxury Outfitter della FIGC e continua ancora oggi a vestire la Nazionale maggiore, la Nazionale Femminile e l’Under 21 azzurre.

In merito a questo si è espresso anche il presidente Gabriele Gravina: «La scomparsa di Giorgio Armani è una grave perdita per l’Italia, il suo contributo illuminante e appassionato nel campo della moda, così come in quello dello sport, rappresenta un vero e proprio orgoglio nazionale. Mi sento di ringraziarlo nuovamente, come ho fatto quando ha deciso di vestire le Nazionali azzurre di calcio, per ciò che ha realizzato in tutta la sua vita. Con la sua arte e la sua profonda dedizione al lavoro, ha incarnato l’ispirazione a migliorarsi giorno dopo giorno, puntando sempre all’eccellenza, che per lui ha rappresentato una splendida ossessione»