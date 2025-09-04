Italia, infortunio per Scamacca che lascia Coverciano

Brutte notizie per il CT Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico della nazionale italiana, in vista della gara di domani 5 Settembre contro l’Estonia, non potrà contare su Gianluca Scamacca. Il centravanti dell’Atalanta ha infatti lasciato il ritiro di Coverciano a causa di un fastidio al collaterale del ginocchio sinistro.

Questo il comunicato della FIGC sulle condizioni dell’attaccante:

“Questa mattina ha intanto lasciato il ritiro Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile per le gare con Estonia e Israele“