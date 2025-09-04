Amichevoli: Norvegia di misura sulla Finlandia. Solo panchina per i rosanero Pohjanaplo e Joronen

È da poco terminato il match amichevole tra la Finlandia di Pohjanpalo e Joronen e la Norvegia. La partita si è conclusa con la vittoria da parte dei padroni di casa, che hanno avuto la meglio imponendosi per 1-0. A segno su calcio di rigore l’attaccante del Manchester City Erling Haaland, che risulta ancora una volta decisivo per la sua nazionale. Solamente panchina invece per i rosanero Pohjanpalo e Joronen.

Norvegia-Finlandia 1-0 (17′ Haaland rig.)