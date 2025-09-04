Padova, Sorrentino: «Siamo una squadra forte, che penso possa fare bene e lo dimostreremo»

Giornata di presentazioni in casa Padova. I biancoscudati hanno infatti dato il benvenuto al loro nuovo portiere Alessandro Sorrentino. L’estremo difensore, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa del suo approdo in biancorosso:

«Padova è una società grande e tanta storia. Nel momento in cui mi è stato spiegato il progetto non ho avuto esitazioni ad accettare. Puntiamo alla salvezza. Siamo una squadra forte, che penso possa fare bene e lo dimostreremo. Punto a ritagliarmi il mio spazio e dare una mano alla squadra nei momenti in cui si fa un po’ più fatica. Andreoletti mi è sembrato molto sicuro di sé, mi aspetto di fare molto e spero che quest’anno la squadra possa dimostrare il suo valore. A Monza ho debuttato in A e non è stato facile. La squadra non girava, ma è stata una grande crescita personale quelle partite. Tra noi portieri abbiamo sempre un rapporto speciale. Si è creato un bel feeling e una sana competizione. Ci alleniamo bene e tengo a tenere alta l’asticella della qualità degli allenamenti. Nell’ultimo anno a Monza l’ho capito. Il gruppo è formato di bravi ragazzi e posso solo dire cose positive su di loro. A Padova mi gioco il futuro. Penso che giocherà chi se lo merita. Ho scelto Padova con lungimiranza. Avevo qualche possibilità, ma non mi piacevano. Il mio punto forte? Mi sento molto agile e rapido. Di Gregorio un modello, ho rubato qualcosa nel suo modo di parare e nei movimenti. Mi ha lasciato tanto a livello mentale, nel farmi scivolare addosso gli errori in modo positivo. Nei momenti negativi non bisogna buttarsi giù».