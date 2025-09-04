Palermo, domani Bani e Palumbo allo store del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 4, 2025

Nonostante la sosta nazionali, il Palermo ha trovato lo stesso il modo di far felici i propri tifosi. È in programma infatti un evento per domani 5 Settembre, con ospiti i due nuovi acquisti Mattia Bani e Antonio Palumbo. I due giocatori rosanero incontreranno i tifosi allo store ufficiale dello Stadio Renzo Berbera, per una sessione di autografi che si svolgerà dalle 15:30 alle 16:00. A comunicarlo è il club stesso tramite una storia pubblicata sui propri canali social.

Ultimissime

