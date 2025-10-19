Palermo-Modena. Segre: «Felice per il gol, ma volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi»

PALERMO – È un Jacopo Segre diviso tra soddisfazione e rammarico quello che si è presentato in sala stampa dopo il pareggio tra Palermo e Modena. L’autore del gol rosanero, alla sua prima rete stagionale, ha espresso tutta la gioia per il sigillo al “Barbera”, ma anche la consapevolezza di aver lasciato per strada due punti importanti nella corsa al vertice.

«Sicuramente sono felicissimo per il primo gol, lo desideravo tanto insieme ai compagni e allo staff, continuavamo a dire che sarebbe arrivato. È sempre emozionante segnare in questo stadio – ha dichiarato Segre –. Allo stesso tempo siamo amareggiati e contenti, perché ricordiamo che il Modena è forte ed è primo in classifica. Dobbiamo guardare avanti, perché potevamo e volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi, ma sono sicuro che sono punti che ci teniamo stretti».

Il centrocampista ha poi aggiunto: «È stata una gara equilibrata come ci aspettavamo. Le dinamiche e le circostanze cambiano la partita con una palla inattiva o un cross come oggi. È un buon punto, siamo contenti perché stiamo dimostrando di essere una grande squadra. C’è unione e spirito di sacrificio. Dobbiamo continuare a lottare, c’è sempre da migliorare».