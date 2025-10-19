Spezia, accordo vicino con Guido Pagliuca: pronto a subentrare a D’Angelo

Ottobre 19, 2025

Lo Spezia è pronto a voltare pagina e affidarsi a Guido Pagliuca per rilanciare la propria stagione. Il tecnico toscano, recentemente esonerato dall’Empoli e liberato ufficialmente dal club azzurro, è ormai a un passo dalla panchina aquilotta, dove prenderà il posto di Luca D’Angelo, sempre più vicino all’addio.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’accordo tra le parti è praticamente definito: Pagliuca firmerà un contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo per l’annata successiva.

Il 49enne allenatore, protagonista della rinascita della Juve Stabia nelle ultime due stagioni, è pronto a mettersi subito al lavoro per risollevare una squadra che finora non è riuscita a trovare equilibrio e risultati in Serie B.

L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, ma il matrimonio tra lo Spezia e Guido Pagliuca può ormai considerarsi imminente.

