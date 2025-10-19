Sampdoria, ufficiale: Angelo Gregucci nuovo allenatore. Foti sarà il vice

Cambio di rotta in casa Sampdoria. Dopo ore di indiscrezioni, il club blucerchiato ha sciolto ogni dubbio annunciando ufficialmente che Angelo Gregucci sarà il nuovo allenatore della prima squadra, mentre Salvatore Foti, inizialmente indicato come possibile tecnico principale, ricoprirà il ruolo di vice.

La società ha comunicato la decisione con una nota ufficiale:

«L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra».

Gregucci, tecnico con una lunga esperienza sulle panchine italiane e un passato da vice di Roberto Mancini in Nazionale, guiderà dunque la squadra genovese in questa nuova fase della stagione.

Lo staff sarà completato da Salvatore Foti come allenatore in seconda e da Nicola Pozzi, che svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico.

Una scelta che punta a dare equilibrio e continuità al progetto tecnico della Sampdoria, reduce da settimane turbolente e pronta a ripartire sotto la guida di un allenatore esperto e dal profilo carismatico.