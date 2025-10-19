Serie B, la nuova classifica dopo Palermo-Modena: gli emiliani restano in vetta, i rosanero inseguono a -2
Il pareggio del Renzo Barbera tra Palermo e Modena (1-1) lascia sostanzialmente invariati gli equilibri in vetta alla classifica di Serie B. I gialloblù di Andrea Sottil restano al primo posto con 18 punti, mentre la squadra di Filippo Inzaghi sale a 16, consolidando la seconda posizione e mantenendo l’imbattibilità.
Alle spalle delle due capolista, si avvicinano Frosinone, Cesena e Monza, tutte a quota 14. Prosegue anche il buon momento della Juve Stabia con 13 punti, mentre Venezia e Reggiana seguono a 12.
In coda, situazione complicata per Sampdoria e Mantova (5 punti), con lo Spezia ultimo a 3.
Classifica aggiornata (dopo Palermo-Modena):
Modena 18
Palermo 16
Frosinone 14
Cesena 14
Monza 14
Juve Stabia 13
Venezia 12*
Reggiana 12
Avellino 12
Carrarese 11
Sudtirol 10
Virtus Entella 9
Empoli 9*
Padova 8*
Catanzaro 6*
Bari 6
Pescara 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 3
(*una partita in meno)