Serie B, la nuova classifica dopo Palermo-Modena: gli emiliani restano in vetta, i rosanero inseguono a -2

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

Il pareggio del Renzo Barbera tra Palermo e Modena (1-1) lascia sostanzialmente invariati gli equilibri in vetta alla classifica di Serie B. I gialloblù di Andrea Sottil restano al primo posto con 18 punti, mentre la squadra di Filippo Inzaghi sale a 16, consolidando la seconda posizione e mantenendo l’imbattibilità.

Alle spalle delle due capolista, si avvicinano Frosinone, Cesena e Monza, tutte a quota 14. Prosegue anche il buon momento della Juve Stabia con 13 punti, mentre Venezia e Reggiana seguono a 12.

In coda, situazione complicata per Sampdoria e Mantova (5 punti), con lo Spezia ultimo a 3.

Classifica aggiornata (dopo Palermo-Modena):

Modena 18

Palermo 16

Frosinone 14

Cesena 14

Monza 14

Juve Stabia 13

Venezia 12*

Reggiana 12

Avellino 12

Carrarese 11

Sudtirol 10

Virtus Entella 9

Empoli 9*

Padova 8*

Catanzaro 6*

Bari 6

Pescara 6

Sampdoria 5

Mantova 5

Spezia 3

(*una partita in meno)

