Palermo-Modena 1-1: le pagelle

Tra Palermo e Modena prevale l’equilibrio. Il big match tra le prime due della classifica va in archivio con il risultato di 1-1. Ad andare in vantaggio i rosanero con Segre al 33’, bravo a sfruttare un rimpallo dopo un colpo di testa di Pohjanpalo, la rete del pareggio arriva su autorete di Bereszynski al minuto 76. Con questo risultato i rosa raggiungono quota 16 punti, i ‘canarini’ 18. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 7: Se il Palermo porta a casa un punto è anche merito suo. Due super parate, la prima su un colpo di testa di Gliozzi, dall’altezza del dischetto del rigore, a fil di palo, la seconda su tiro di Pyythia che calcia sul palo lontano. La rete arriva su autogol di Bereszynski e lì non può fare nulla.

PIEROZZI 6: Ancora una prestazione positiva senza rischiare nulla e un paio di buone coperture difensive. Un calciatore totalmente diverso rispetto a quello della scorsa stagione

PEDA 6,5: Pulito e ordinato in fase di copertura, non si vede nessuna sbavatura da parte sua. Sostituisce Bani alla perfezione

CECCARONI 6: Dei tre dietro, nei primi 45’, sembra quello meno preciso ma nella ripresa cambia registro. Ci prova con un destro da fuori sul quale interviene Chichizola.

DIAKITÈ 6,5: Prova solida e di sostanza sulla fascia destra. Ci prova con un colpo di testa, va con poca convinzione sulla sfera, fornisce diversi cross per i compagni.

Dal 70’ BERESZYNSKI 5: Sbaglia su Adorni e colpisce la sfera spedendola nella sua rete.

RANOCCHIA 6: Rientra dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori nelle ultime tre e gestisce il centrocampo. Ci prova con un tiro dal limite ma spara alto.

Dal 56’ BLIN 6: Il suo ingresso quando il Modena spinge e il Palermo ha bisogno di gestire la sfera però la spinta degli avversari non cessa.

SEGRE: Sfonda la rete con un destro al volo da dentro l’area e porta il Palermo avanti, è il suo primo gol stagionale ed arriva in un match chiave. Non scende in campo nella ripresa perché ammonito e la “legge” Inzaghi ormai prevede questo

Dal 46’ GOMES 5,5: Tanta corsa e qualche accelerazione, ma non fornisce gli stessi inserimenti che avrebbe potuto fornire Segre.

AUGELLO 6: È suo il cross che, dopo la deviazione di Pohjanpalo, poi viene trasformato in gol da Segre. Nella ripresa la spinta cala

PALUMBO 6: Ci tiene a fare bene contro la sua ex squadra, svaria molto sul fronte offensivo ma non è mai realmente pericoloso. Nella ripresa abbassa il suo raggio di azione.

Dall’ 83 VASIC SV: Primi minuti in campionato davanti il pubblico del Barbera.

BRUNORI 6: Ancora a secco di gol, oggi lo cerca ancora con più insistenza ma non lo trova. Svaria su tutto il fronte offensivo e cerca il dialogo con i compagni. Nel nel complesso la prestazione è sufficiente.

Dal 56’ LE DOUARON 5: Non crea alcun pericolo alla retroguardia ospite e quando i compagni lo servono viene spesso anticipato dagli avversari. Non certo positivo il suo ingresso.

POHJANPALO 5,5: Non gli arrivano palloni giocabili e, di conseguenza, non ha modo di rendersi pericoloso e le statistiche sono impietose perché oggi non ha mai calciato verso la porta avversaria.

INZAGHI 5,5: Sapeva che quello di oggi era un test match importante e che con una vittoria avrebbe dato un netto segnale al campionato, ma deve accontentarsi del pareggio. I cambi non lo aiutano a tenere a respingere la spinta degli ospiti. Il pareggio, comunque, gli permette di rimanere al secondo posto.