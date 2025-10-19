Modena, tifosi infuriati sui social: proteste per il gol di Segre

Scoppia la polemica sui social dopo il vantaggio del Palermo contro il Modena firmato da Jacopo Segre al 32’. Diversi tifosi gialloblù hanno contestato la regolarità della rete, sostenendo che il pallone sarebbe stato toccato con un braccio prima del tiro decisivo.

Nei commenti apparsi sotto i post delle pagine sportive, molti supporter modenesi hanno espresso rabbia e frustrazione. «Toccata con un braccio ma convalidata senza ausilio delle immagini», scrive un tifoso, mentre altri parlano di «fallo di bagher» e di «decisione scandalosa».

Non manca chi attacca la direzione arbitrale di Chiffi, lamentando l’assenza di un controllo Var sull’azione del gol. Alcuni tifosi ironizzano sul tema: «A Modena siamo esperti di pallavolo, ma almeno lì il bagher lo fischiano».

L’episodio, che ha portato al momentaneo vantaggio del Palermo per 1-0, sta infiammando il dibattito online, con centinaia di commenti tra accuse, sarcasmo e richiami alla parità di trattamento.