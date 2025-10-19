Palermo-Modena, al Barbera 32.922 spettatori: atmosfera da categoria superiore
Il Renzo Barbera si conferma uno degli stadi più caldi d’Italia. Per il big match di Serie B tra Palermo e Modena, il totale dei titoli emessi è di 32.922, a testimonianza della straordinaria risposta del pubblico rosanero.
Nel dettaglio, sono stati venduti 16.418 biglietti, con 283 tifosi ospiti presenti nel settore dedicato, mentre gli abbonamenti attivi per la stagione sono 16.504. Numeri che confermano il Barbera come il dodicesimo uomo in campo per la squadra di Filippo Inzaghi, spinta da un entusiasmo che continua a crescere giornata dopo giornata.
Un’altra cornice da record per una sfida che vale la vetta della Serie B e che ribadisce, ancora una volta, quanto Palermo stia rispondendo con passione al sogno rosanero.