Spezia, via libera dell’Empoli: Pagliuca è libero di firmare

Lo Spezia è pronto a voltare pagina. Dopo un avvio di stagione da incubo, con zero vittorie nelle prime otto giornate e l’ultimo posto in classifica, il club ligure ha ottenuto l’atteso via libera dell’Empoli per ingaggiare Guido Pagliuca.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, la società toscana – oggi guidata da Alessio Dionisi – ha autorizzato la risoluzione del contratto con l’allenatore, esonerato il 14 ottobre, permettendogli così di accasarsi subito in Liguria.

Nelle ultime ore, spiegano ancora le fonti di Di Marzio, i contatti tra le parti si sono intensificati e lo Spezia ha ricevuto l’ok definitivo, liberando la strada per la firma del tecnico toscano classe 1976, che nella scorsa stagione aveva condotto la Juve Stabia fino alle semifinali playoff di Serie C prima della breve parentesi in Serie A con l’Empoli.

Adesso lo Spezia, fanalino di coda della Serie B, punta tutto su Pagliuca per dare una scossa alla squadra e inaugurare un nuovo ciclo. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore.