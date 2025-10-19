Segre-gol non basta: il Palermo si ferma sull’1-1 contro il Modena

Termina 1-1 il big match del Barbera tra Palermo e Modena. I rosanero non sfruttano l’occasione dello scontro diretto per effettuare il soprasso sui gialloblù attuali capolista in Serie B. Al “Renzo Barbera” va in scena una gara intensa e combattuta, in cui i rosanero di Inzaghi partono forte ma si fanno raggiungere nella ripresa.

La prima frazione è di marca palermitana. Dopo alcune schermaglie iniziali, la squadra di casa trova il vantaggio al 32’: un rimpallo in area favorisce Segre, che con freddezza batte Chichizola e fa esplodere il “Barbera”. Il Modena prova a reagire con qualche iniziativa di Di Mariano, ma la difesa rosanero tiene bene fino all’intervallo.

Nella ripresa il Palermo prova a gestire, ma col passare dei minuti arretra troppo il baricentro. Gli ospiti crescono e, dopo alcune occasioni neutralizzate da Joronen, trovano il pareggio al 76’ grazie ad una sfortunata autorete di Bereszynski nel tentativo di ostacolare Adorni, Joronen spiazzato.

Nel finale i cambi non bastano a Inzaghi per ridare slancio ai suoi: il Palermo tenta il colpo da fuori con Ceccaroni, ma Chichizola è attento. Dall’altra parte, Le Douaron sfiora il colpo di testa vincente, ma la palla termina alta.

Finisce così 1-1, un risultato che lascia l’amaro in bocca ai siciliani, che restano a inseguire. Il Modena, invece, può sorridere: con un punto prezioso in trasferta mantiene la vetta della classifica.

Ecco la Cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90’+5′ – Triplice fischio, Palermo-Modena termina 1-1.

90’+2′ – Mendes ci prova da posizione decentrata ma la palla termina fuori.

90′ – Assegnati 5′ di recupero.

82′ – Altro cambio anche per Inzaghi: Vasic entra al posto di Palumbo.

81′ – Dalla bandierina calcia Palumbo: Le Douaron stacca di testa ma la palla termina alta.

80′ – Palermo in avanti: Ceccaroni ri prova dalla distanza, Chichizola mette in angolo.

79′ – Altro cambio per il Modena: fuori Gliozzi, dentro Mendes.

76′ – Gol del Modena. I gialloblù pareggiano grazie ad un autogol di Bereszynski, nel tentativo di ostacolare Adorni, il numero 19 la mette nella sua porta.

75′ – Brividi per il Palermo: il Modena ci prova con Pyyhtia che calcia in porta, provvidenziale intervento di Joronen che mette palla in angolo.

70′ – Cambio per Inzaghi: Diakitè viene sostituito da Bereszynski.

66′ – Triplo cambio per il Modena: Massoli, Pyyhtia e Defrel prendono il posto di Sersanti, Gerli e Di Mariano. Quest’ultimo esce tra gli applausi dei suoi ex tifosi.

63′ – Il Modena attacca: in area una serrata lotta di rosanero a difendere senza lasciare spazio ai gialloblù di calciare.

59′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo: Palumbo la mette in mezzo, dopo una mischia in area l’arbitro fischia fallo per il Modena.

56′ – Doppio cambio per il Palermo: Ranocchia e Brunori lasciano il posto a Blin e Le Douaron.

53′ – Il primo squillo della ripresa arriva dal Modena con Zampano che va alla conclusione, Joronen mette in angolo.

51′ – Avvio di secondo tempo che vede il Palermo amministrare bene il vantaggio mantenendo palla.

46′ – Riprende il match al Barbera. Inzaghi effettua subito il primo cambio, Segre lascia il posto a Gomes.

PRIMO TEMPO

45′ + 4′ – Termina il primo tempo.

45’+3 ‘ Il Palermo chiude questa prima frazione in attacco, con Augello che crossa: la palla attraversa indisturbata tutta l’area ma nessun rosanero è pronto ad approfittarne.

45′ – assegnati 4′ di recupero

44′ – Palermo all’attacco: capitan Brunori riceve e calcia ma colpisce l’esterno della rete.

40′ – Il Modena prova a reagire ma la difesa rosanero tiene bene.

32’ – GOOOOOL PALERMO!!! Segre sblocca il risultato approfittando di un rimpallo in area, il numero 8 calcia in porta e non sbaglia.

29 ‘ – Palermo in avanti: Diakitè crossa dalla destra in area, Pohjanpalo tenta una rovesciata ma non riesce. La palla arriva a Brunori che calcia ma la manda fuori.

25′ – E’ ancora il Modena ad attaccare: Di Mariano riceve palla e dalla distanza calcia direttamente in porta, Joronen blocca senza problemi.

22′ – Altro calcio di punizione battuto dal Modena: Di Mariano mette in mezzo, Zampano ci prova di rovesciata ma la palla termina fuori.

18′ – Il Modena conquista un calcio di punizione per un fallo di Segre che a sua volta si becca un giallo: Di Mariano batte ma la palla finisce tra i piedi di Pohjanpalo. Il finlandese prova a far partire il contropiede ma l’azione si interrompe.

16′ – Il Palermo va all’attacco: Palumbo crossa in area e becca Diakitè che di testa batte verso la porta ma la palla finisce fuori.

13′ – Altra occasione per gli ospiti: Gerli mette in mezzo per Sersanti, il numero 5 calcia ma il portiere rosanero intercetta.

9′ – Modena in avanti: Zampano riceve con un cross dalla sinistra, ma Joronen riesce ad anticiparlo.

6′ – Problemi fisici per Tonoli del Modena: il numero 77 è costretto a lasciare il campo, al suo posto Dellavalle.

5′ – Gli ospiti partono subito propositivi: Di Mariano va in cross ma la palla finisce in rimessa.

1′ – Inizia il match.

Il Tabellino

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo (Dall’82’ Vasic), 8 Segre (Dal 46′ Gomes), 9 Brunori (C) (Dal 56′ Le Douaron), 10 Ranocchia (Dal 56′ Blin), 20 Pohjanpalo, 23 Diakité (Dal 70′ Bereszynski), 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

MODENA: 1 Chichizola, 5 Sersanti (Dal 66′ Massolin), 7 Zampano, 8 Santoro, 9 Gliozzi, 16 Gerli (C) (Dal 66′ Pyyhtia), 20 Nieling, 23 Di Mariano (Dal 66′ Defrel), 28 Adorni, 77 Tonoli, 98 Zanimacchia. A disposizione: 22 Pezzolato, 3 Ponsi, 6 Magnino, 10 Caso, 11 Mendes, 17 Massolin, 18 Pyythia, 19 Nador, 25 Dellavalle, 29 Cotali, 33 Cauz, 92 Defrel. Allenatore: Sottil.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Padova). Primo assistente: Marcello Rossi (Biella). Secondo assistente: Gilberto Laghezza (Mestre). Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella (Roma 2). VAR: Gianluca Aureliano (Bologna). AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).

MARCATORI: Segre al 32′, Aut. Bereszinski 76′

NOTE: ammoniti Segre e Gerli.