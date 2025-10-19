Palermo-Modena, le formazioni ufficiali: Inzaghi rilancia Ranocchia, Sottil conferma Gliozzi e Di Mariano

Ottobre 19, 2025

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Modena, valevole per la 8ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 15.00.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

MODENA: 1 Chichizola, 5 Sersanti, 7 Zampano, 8 Santoro, 9 Gliozzi, 16 Gerli (C), 20 Nieling, 23 Di Mariano, 28 Adorni, 77 Tonoli, 98 Zanimacchia.

A disposizione: 22 Pezzolato, 3 Ponsi, 6 Magnino, 10 Caso, 11 Mendes, 17 Massolin, 18 Pyythia, 19 Nador, 25 Dellavalle, 29 Cotali, 33 Cauz, 92 Defrel.

Allenatore: Sottil.

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova).

Primo assistente: Marcello Rossi (Biella).

Secondo assistente: Gilberto Laghezza (Mestre).

Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella (Roma 2).

VAR: Gianluca Aureliano (Bologna).

AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).

