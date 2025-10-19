ESPOSITO PER HOJLUND: trattativa folle di mercato | L’Inter ci ha pensato seriamente

Le vie del calciomercato sono infinite.

Il calciomercato è uno spettacolo a sé, capace di ribaltare in poche ore scenari che sembravano già scritti. Tra trattative segrete, colpi last minute e decisioni improvvise dei giocatori, la finestra delle negoziazioni si trasforma ogni anno in un teatro di sorprese. Anche le società più organizzate devono fare i conti con l’imprevisto: un infortunio, un’offerta irrinunciabile o una telefonata dell’ultimo minuto possono cambiare piani e strategie.

Le logiche del mercato non seguono sempre la ragione, ma spesso l’emozione e le opportunità del momento. Un giocatore destinato a un club può virare altrove per un dettaglio contrattuale o per la volontà di un allenatore. Allo stesso modo, talenti sconosciuti possono diventare protagonisti assoluti, mentre nomi altisonanti finiscono per restare senza squadra, travolti da dinamiche difficili da prevedere.

Ogni sessione di mercato è anche una partita psicologica, giocata tra dirigenti, agenti e procuratori. Le notizie filtrano, le smentite si moltiplicano, i tifosi restano con il fiato sospeso. In questo equilibrio sottile tra realtà e finzione, le società cercano di muoversi con astuzia, sapendo che una mossa sbagliata può compromettere mesi di lavoro.

Eppure, proprio questa imprevedibilità rende il calciomercato irresistibile. È il periodo in cui tutto sembra possibile, dove i sogni dei tifosi prendono forma e le speranze si accendono. Un terreno in cui la logica spesso cede il passo alla magia, e in cui, fino all’ultimo secondo, nulla è davvero deciso.

Chivu, il primo a credere in Esposito

Parlare oggi è facile, ma Cristian Chivu ha creduto in Francesco Pio Esposito sin dai tempi della Primavera dell’Inter. Lo ha visto crescere, lo ha guidato e lo ha poi lanciato nel calcio dei grandi, concedendogli spazio al Mondiale per Club, in Champions League e in Serie A.

Secondo La Gazzetta dello Sport, c’è un retroscena che risale alla scorsa estate e che racconta quanto sia stato determinante l’allenatore rumeno nel percorso del giovane attaccante.

La scommessa vinta

L’Inter, infatti, si era trovata davanti a un bivio: puntare su Esposito o virare su Hojlund. Chivu chiese tempo, voleva rivedere il ragazzo prima di prendere una decisione definitiva, tra un nuovo prestito o la permanenza in prima squadra. Oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti: il tecnico ha vinto la sua scommessa, e con essa ha influenzato anche le scelte di mercato.

Il club, con l’appoggio di Marotta e Ausilio, ha seguito la sua linea. Se Lookman è rimasto all’Atalanta e l’Inter non ha spinto per un altro attaccante, è anche grazie alla crescita di Esposito — e di Bonny — due giovani che hanno convinto sul campo più di qualsiasi trattativa.