Spezia, si scalda la pista Pagliuca: contatti con l’Empoli per la risoluzione
Dopo la sconfitta interna contro il Cesena (1-2), lo Spezia accelera per il cambio in panchina. Come riporta Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il nome in cima alla lista per sostituire Luca D’Angelo è quello di Guido Pagliuca.
Secondo le informazioni di Di Marzio, ci sarebbero già stati contatti diretti con l’Empoli per liberare l’allenatore, attualmente sotto contratto con il club toscano nonostante l’esonero arrivato lo scorso 14 ottobre.
Pagliuca, classe 1976, potrebbe così tornare in panchina in tempi rapidi: le normative attuali permettono infatti agli allenatori esonerati prima del 20 dicembre di ritesserarsi e guidare un’altra squadra nella stessa stagione.
Dopo l’esperienza con la Juve Stabia, culminata nella semifinale playoff della scorsa Serie C, e il breve percorso in Serie A con l’Empoli, Pagliuca rappresenta il profilo scelto dallo Spezia per provare a rilanciare una squadra in crisi di risultati e ferma nelle zone basse della classifica di Serie B.