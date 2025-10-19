Frabotta trascina il Cesena: doppietta e rimonta sullo Spezia. Lapadula illude, D’Angelo sempre più in crisi. Gli Highlights

LA SPEZIA – Nel duello tra due squadre in cerca di riscatto, sorride solo il Cesena. Allo stadio Picco, lo Spezia si illude con Lapadula, ma subisce la rimonta firmata da Frabotta, protagonista assoluto di giornata. Come racconta Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport, la doppietta dell’esterno romano ribalta un match che sembrava indirizzato e affonda ulteriormente la formazione di D’Angelo, ancora ultima e senza vittorie dopo otto giornate.

Lo Spezia parte bene, sospinto dal nuovo 4-3-1-2 scelto da D’Angelo. Dopo appena quattro minuti, Lapadula sfrutta un inserimento centrale e batte Klinsmann per l’1-0. I bianchi sembrano padroni del campo, ma la reazione del Cesena non tarda. Al 37’, Frabotta si inserisce come una punta vera su cross di Ciervo e pareggia. Passano pochi minuti e, al 46’, lo stesso Frabotta completa la rimonta con un mancino preciso dal limite: una doppietta da applausi che, come sottolinea ancora Gennarelli sul Corriere dello Sport, rappresenta un vero riscatto personale per un giocatore spesso fermato dagli infortuni.

Nel secondo tempo lo Spezia prova a reagire, ma si infrange contro la solidità romagnola. Mignani imposta una squadra compatta e cinica, in grado di chiudere ogni spazio e gestire con ordine il vantaggio. Klinsmann salva su Esposito, mentre Beruatto e Candelari non riescono a dare la scossa dalla panchina.

La cronaca del Corriere dello Sport mette in evidenza il momento drammatico dei liguri: ultimi con soli tre punti e nessun successo all’attivo. Una situazione mai vista nella storia recente del club. Nonostante la fiducia confermata dalla società prima della sosta, per D’Angelo la panchina traballa: troppi i gol subiti su palla inattiva, vera croce del suo Spezia.

Dall’altra parte, Mignani può finalmente sorridere: dopo due sconfitte consecutive, il Cesena ritrova morale e punti, trascinato da un Frabotta in versione deluxe, come evidenzia ancora Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport.