Palermo-Modena-La Curva Nord chiama a raccolta i tifosi: «Coloriamo il Barbera di rosanero!»

Ottobre 19, 2025

È il giorno di Palermo–Modena e anche stavolta il “Renzo Barbera” sarà pieno. La Curva Nord ha lanciato un appello sui social ai tifosi rosanero per trasformare lo stadio in un mare di colori:

«Vogliamo che sia un’esplosione di rosanero! Portate sciarpe e bandiere, coloriamo tutto lo stadio. Creiamo quell’atmosfera magica che solo noi sappiamo regalare. Insieme siamo il 12° uomo in campo: cantiamo senza sosta e sventoliamo i nostri colori!»

Un invito sentito e condiviso da migliaia di sostenitori, pronti a spingere la squadra di Filippo Inzaghi in un Barbera sold out per la sfida che vale la vetta della Serie B.

