Palermo-Modena. Segre: «Gol nel sangue e fiducia del mister, siamo una squadra che sa lottare»

PALERMO – Dopo aver sbloccato la sfida del Barbera contro il Modena, Jacopo Segre ha parlato con grande entusiasmo del suo primo gol stagionale e della crescita del gruppo guidato da Filippo Inzaghi. Il centrocampista rosanero ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e della consapevolezza che il tecnico sta trasmettendo alla squadra.

«Sono felicissimo per il gol perché ce l’ho nel sangue, sono contento di averlo trovato, è un po’ come rompere il ghiaccio – ha dichiarato Segre –. Lo dedico ai miei compagni e a tutta la società, cerco di aiutare sempre tutti. In settimana avevo segnato un po’ di gol in allenamento, ci avevo creduto. Quest’anno non esistono gare facili o difficili, sono tutte complicate. È un campionato tosto, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e affrontare ogni partita con la voglia di fare bene».

Il numero 8 rosanero ha poi evidenziato i progressi della squadra sotto la guida di Inzaghi:

«Il mister ci ha portato grande entusiasmo e consapevolezza. Ci sta insegnando tanto sotto tanti punti di vista. Ora sappiamo gestire i momenti della partita, soffrire ed essere pericolosi. Queste cose sono alla base di una squadra che deve lottare».