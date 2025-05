Schira: “Milan su Lucca. I rossoneri hanno chiesto informazioni sull’ex Palermo”

Giornata di movimenti e di annunci in casa Milan. In queste ore, i rossoneri hanno pubblicato una nota ufficiale per rendere nota la nomina di Igli Tare come direttore sportivo. L’ex Lazio è già al lavoro per provare a rilanciare le ambizioni del club lombardo e sfrutterà la prossima sessione estiva di calciomercato per allestire una rosa competitiva.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, oggi pomeriggio il Milan ha avuto un incontro in sede col procuratore Giuseppe Riso. I rossoneri avrebbero chiesto informazioni su Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese che ha concluso il campionato di Serie A segnando 12 reti. Nei prossimi giorni, l’ex giocatore del Palermo potrebbe diventare un vero e proprio obiettivo di Tare per puntellare il reparto avanzato.