Padova in B, Mirabelli al lavoro: l’ex rosa Perrotta verso la conferma. Per la fascia idea Pieragnolo

Dopo la promozione in Serie B, il Padova è già al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione. La priorità del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sarà quella di valutare le conferme e le cessioni per poi passare alle mosse in entrata. Come afferma Tuttomercatoweb.com, si va verso la conferma di Marco Perrotta, Alessandro Capelli e Kevin Varas, mentre alcuni giocatori come Nicolò Bianchi, Giulio Favale, Michael Liguori e il capitano Niko Kirwan dovrebbero lasciare il Veneto.

Anche Luca Villa è destinato alla partenza, ma i dialoghi per il rinnovo sono in sospeso e non si è ancora giunti a un’intesa. Fiato sospeso anche per il capocannoniere Mattia Bortolussi, in scadenza. Per quanto riguarda il mercato in entrata, come profilo perfetto per il ruolo di terzino sinistro si è fatto il nome di Edoardo Pieragnolo, calciatore di origini padovane e che potrebbe lasciare il Sassuolo.