Da Mantova: settimana decisiva per il futuro di Possanzini. Palermo alla finestra

Pochi giorni fa, la neopromossa Mantova ha festeggiato la salvezza che gli permetterà di far parte del prossimo campionato di Serie B. Un traguardo che porta la firma del tecnico Davide Possanzini, che ha anche attirato le attenzioni di diversi club per via del suo ottimi lavoro svolto in biancorosso.

Infatti, come si legge su “La Gazzetta di Mantova”, in casa virgiliana sarà una settimana decisiva per chiarire definitivamente le intenzioni future dell’allenatore. Su Possanzini ci sarebbe la corte di Bari, Modena e Palermo, ma i lombardi non vorrebbero privarsi facilmente del suo condottiero, il cui contratto si è automaticamente rinnovato con la salvezza e blindato con una clausola rescissoria da un milione di euro, che scadrà sabato prossimo. Un dettaglio che, una volta superato, potrebbe ridurre le possibilità di una possibile partenza di Possanzini.