Calciomercato Modena: occhi sul giovane Harder della Fiorentina

Il Modena inizia a pianificare le prossime mosse in vista della sessione del calciomercato estivo. L’idea degli emiliani è di rinforzare la rosa con giocatori giovani ma di qualità e che possano essere di grande aiuto per rilanciare le ambizioni societarie. Come riporta Sky Sport, i canarini avrebbero messo nel mirino Jonas Harder, giovane talento della Fiorentina Primavera. Oltre ad aver già esordito in prima squadra, il centrocampista dei viola ha già indossato anche la maglia della Nazionale italiana U20. Nelle prossime ore non sono da escludere altri contatti tra le parti per provare ad intavolare la trattativa.

