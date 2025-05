Bari: Magalini e Di Cesare verso la conferma. Esonero vicino per Longo

Giornata importante in casa Bari per programmare le prime strategie per la prossima stagione. Il presidente Luigi De Laurentiis ha incontrato il duo dirigenziale composto da Magalini e Di Cesare, in cui – si legge su TeleBari.it – è stata rimarcata la fiducia al duo. Infatti si sarebbe discusso sulle mosse da adottare e su quali pilastri ripartire. Nel nuovo ciclo biancorosso non ci dovrebbe essere spazio per mister Moreno Longo, il cui esonero dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore. L’ex Frosinone paga un girone di ritorno deludente, in cui si è fatto sfuggire i playoff nella parte finale del campionato.

