Carrarese, Calabro: «Al termine della gara con il Palermo al presidente ho detto ‘ce l’abbiamo fatta, tutti insieme‘»

Il tecnico della Carrarese Antonio Calabro si è espresso ai microfoni di gianlucadimarzio.com facendo il punto della situazione sull’annata passata:

«Alla salvezza ci ho sempre creduto. Guardando la composizione del campionato non sapevo quali squadre sarebbero arrivate dietro di noi, ma ero convinto che 5 ci sarebbero state. Alla fine sono state persino 8 e questo non fa che dare ulteriore valore alla nostra stagione. Ho messo in atto quello che è stata un’esperienza globale di 10 anni da allenatore. Come l’arbitro ha fischiato la fine della partita contro il Palermo, mi sono girato verso la tribuna dove c’era seduto il mio presidente e i dirigenti. Ho fatto segno verso di loro per dire ‘ce l’abbiamo fatta, tutti insieme‘. Inutile negarlo, quando si ottengono i risultati una percentuale importante è data dalle persone che hai intorno. Li ho apprezzati più nelle situazioni difficili che in quelle facili: a gennaio hanno compattato la squadra nel momento in cui ne aveva più bisogno».