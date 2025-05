Brasile, il ct Ancelotti si presenta: «Vincere il Mondiale un obbligo»

In nuovo ct del Brasile, Carlo Ancelotti, è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentarsi alla stampa e ai tifosi brasiliani:

«È un grande orgoglio guidare la migliore nazionale del mondo. Ho molta voglia che il Brasile torni a essere campione. Sono stato accolto con tanto affetto e faremo un lavoro di grande responsabilità. Ringrazio la CBF e il Real Madrid per avermi dato l’opportunità di lavorare con la CBF. Ho sempre avuto un legame speciale con questo paese. Cercherò di portare il lavoro al massimo livello. Legame con il Brasile? Risale a molto tempo fa, negli anni ’80. Ho allenato più di 34 giocatori brasiliani. Ronaldo, Rivaldo, Kaká… tantissimi. Non posso dimenticare gli ultimi come Rodrygo, Endrick. Sono stato in tutte le città del mondo e mi mancava Rio. Voglio godermi questa città».