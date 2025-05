Modena, il ds Catellani: «Conferma di Bisoli un errore. Serve profonda analisi»

Il direttore sportivo del Modena Andrea Catellani ha rilasciato alcune dichiarazioni a TRC facendo il punto della situazione:

«Quella di quest’anno per me è stata un’esperienza molto formativa: sono un direttore sportivo giovane e ho imparato tanto. Quest’anno è stato un’altalena di emozioni: di certo ci saremmo immaginati un epilogo migliore, soprattutto prima del derby di ritorno contro la Reggiana, ma ci sono state anche cose positive. È stato un anno denso di emozioni e sono fiducioso per il futuro: il percorso di crescita della società è pronto per sbocciare. Insegnamenti? Credo di aver conosciuto nuovamente il campionato di Serie B, dopo averci giocato da calciatore. È un campionato ostico dove appena ci si rilassa si concede qualcosa. Ho imparato ancora meglio che i dettagli fanno la differenza e in futuro potrò e potremo fare meglio»

«Quando dovevamo fare il saltino non l’abbiamo mai fatto. Dobbiamo domandarci perché questa squadra ha avuto un grande rendimento contro le prime squadre del campionato e un rendimento differente contro le ultime. La continuità è stato il principale problema di quest’anno. Ora serve una profonda analisi per come è finito il campionato dopo aver avuto l’obiettivo playoff lì a portata di mano: la squadra comunque è stata brava a tirarsi fuori dalle sabbie mobili delle zone basse della classifica. Dovremo fare tesoro degli errori fatti. Col senno di poi forse la conferma dell’anno scorso di Bisoli è stata sbagliata, anche se l’idea di avere un’identità forte con giocatori che lui conosceva poteva essere vincente».