De Rose sul Cesena: «Non è facile per una matricola andare ai play-off»

L’ex capitano del Cesena e calciatore del Palermo, Francesco De Rose, ha parlato della stagione appena conclusa dai bianconeri in Serie B ai microfoni di TuttoCesena.it.

«Dico che il Cesena, secondo me, deve essere molto soddisfatto di questo campionato. Non è mai facile, per una matricola, riuscire ad andare ai play-off. I bianconeri, invece, ci sono riusciti. E, con un po’ più di fortuna, si poteva anche superare lo scoglio dei preliminari…. A Catanzaro, per il Cesena, tante cose non sono girate per il verso giusto. Poi è chiaro: quel rigore fallito resta il fatto più eclatante. Io so bene quanto Cristian tenga al Cesena, alla maglia bianconera. Non doveva andare così. Peccato, peccato davvero. Però ripeto: in Romagna, il bicchiere, resta mezzo pieno…».