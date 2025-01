Colpo di mercato in casa Frosinone. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Frosinone si appresta ad accogliere Koutsoupias. Il calciatore arriva dal Catanzaro, bisognerà comprendere con quali modalità. Il classe 2001, in questa stagione con la maglia giallorossa ha collezionato circa 11 presenze e adesso si appresta a cominciare una nuova esperienza in cadetteria.

