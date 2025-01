Dino Fava: «In Serie B l’unica certezza è il Sassuolo»

Dino Fava Passaro ha concesso un’intervista esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it, per parlare di varie tematiche riguardanti la Serie B:

«Sette punti possono iniziare a essere importanti, ma nessuno è in grado di fare previsioni sul campionato di Serie B. (…) Da quello che si è visto fino a oggi, l’unica certezza è il Sassuolo, una squadra veramente forte, sicura delle proprie qualità. Credo che sul primo posto non ci sarà tanto da essere titubanti. Il Pisa sta andando alla grande, è una squadra in salute e sta viaggiando sull’entusiasmo che si trascina da inizio stagione. Lo Spezia è l’unica che potrà provare a insidiare la squadra di Filippo Inzaghi ed è fuori discussione che dovrà crederci, finché la matematica glielo consentirà. Avendoci anche giocato, conosco piuttosto bene Salerno. (…) Dall’estate scorsa, in particolare, faccio fatica a capire cosa sia successo alla Salernitana. (…) Ci sono state diverse crepe: l’arrivo del terzo allenatore in poco più di metà campionato, Petrachi sollevato dall’incarico, vari malcontenti nel gruppo che si sono creati progressivamente. (…) Nella Salerno calcistica c’è il caos, questa è la verità più grande. Poi, se le cose iniziano ad andare male dopo poche giornate, diventa dura per chiunque, perché la piazza di Salerno è molto esigente. Se non si ha il carattere, prima di ogni altra componente, si fai fatica a giocare davanti al pubblico dell’Arechi. Tra tante cose negative, l’unica lieta può essere l’arrivo di Breda, perché è una persona che sa dare subito tranquillità, malgrado una condizione di classifica molto preoccupante. L’ho avuto anch’io da allenatore, quando ero nel mio trascorso a Salerno, ed è fuori dubbio che darà l’anima per portare la Salernitana fuori da questo grande incubo».