Serie B, la classifica delle squadre più multate: Palermo quarto

Col posticipo di ieri sera tra Pisa e Carrarese, vinto 2 a 1 dagli uomini di Inzaghi, si è conclusa la 21esima giornata di Serie B. La Lega, oggi, ha pubblicato i provvedimenti del Giudice Sportivo, dove non sono mancate sanzioni per alcune società.

Di seguito, la “classifica” delle squadre che, al momento, hanno dovuto pagare più euro in ammende, per motivi legati a comportamenti dei tifosi o per altre situazioni, ad esempio il ritardo di un tempo.

CLASSIFICA AMMENDE SERIE B



Salernitana 26.000 euro Cosenza 24.500 euro Juve Stabia 19.500 euro Palermo 17.500 euro* Spezia 15.500 euro Brescia 13.000 euro Reggiana 12.000 euro Catanzaro 10.000 euro Carrarese 9.000 euro Bari 5.000 euro Pisa 3.500 euro Mantova 3.000 euro Cesena 2.000 euro Cittadella 1.500 euro Sampdoria 1.000 euro Modena 1.000 euro

*Annullata multa di 3mila euro al Palermo