TMW: “Palermo, per Nikolaou si fanno avanti i ciprioti del Pafos”

Dimitris Nikolaou, dopo aver chiuso il suo triennio con lo Spezia in estate, è approdato al Palermo, firmando un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2028. Tuttavia, secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il difensore greco è finito nel mirino dei ciprioti del Pafos, intenzionati a rinforzare la rosa pescando in Italia. Nonostante l’interesse concreto, convincere i rosanero a cedere il giocatore non sarà semplice, ma dalla squadra cipriota sembra esserci la volontà di provarci.

