Serie C Girone A: la Giana Erminio domina la Triestina, il match termina 3-0. La classifica aggiornata

Termina il match di serie C girone A tra Giana Erminio e Trestina. Partono bene i padroni di casa che dopo solo due minuti di gioco trovano la rete grazie al goal di Colombara. La triestina subisce il colpo e fatica a reagire con i padroni di casa che al 21º riescono anche a raddoppiare grazie alla rete di Di Maria.

Nella ripresa non cambia la trama di gioco con la triestina che fa fatica a proporsi offensivamente. A chiuderla è la doppietta personale di De Maria che ll’81’ chiude la sfida. Tanti falli e tante ammonizioni, per un match che termina nettamente in favore della Giana Erminio.

CLASSIFICA

Padova – 72

L.R. Vicenza – 70

FeralpiSalò – 59

AlbinoLeffe – 50

Giana Erminio – 49

Trento – 47

Virtus Verona – 47

Renate – 47

Atalanta U23 – 46

Alcione Milano – 42

Novara – 42

Arzignano – 41

Pergolettese – 39

Lumezzane – 38

Lecco – 35

Triestina – 33

Pro Vercelli – 33

Pro Patria – 26

Caldiero Terme – 25

Union Clodiense – 18