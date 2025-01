Di Marzio: “Salernitana in chiusura per Caligara. Sassuolo, scatto decisivo per Skjellerup”

Si accende il mercato in Serie B. La Salernitana non ha intenzione di fermarsi, dopo diversi colpi piazzati, adesso, come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è in chiusura con Caligara dal Sassuolo. Si lavora sul tipo di prestito, se con diritto o obbligo di riscatto.

In casa neroverde si ci si muove anche in entrata: scatto decisivo per Skjellerup del Göteborg. I neroverdi vogliono anticipare la concorrenza e adesso aspettano il via libera del club e del calciatore.