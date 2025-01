Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Sampdoria si prepara a concludere un colpo importante per l’attacco: M’Baye Niang. Il centravanti, reduce dalla passata esperienza con l’Empoli, è attualmente svincolato e ha trovato l’accordo con il club ligure. Domani l’ex Milan sarà in città per le consuete visite mediche e successivamente per la firma sul contratto.

