Come riportato dal noto esperto di calciomercato Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, rinforzo a centrocampo per la Reggiana, che pesca in casa Sassuolo. E’, infatti, vicino l’arrivo del classe 2004 Justin Kumi, che si trasferirà a Reggio Emilia con la formula del prestito sino al termine della stagione. Manca l’ultimo step, ovvero l’ufficialità. Le sensazioni sono più che positive, e la fumata bianca non dovrebbe tardare.

Continue Reading