Sassuolo, UFFICIALE: Ghion rinnova fino al 2029

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Ghion (centrocampista, ’00) fino al 30 giugno 2029.

Nell’estate del 2015, Ghion approda nel settore giovanile neroverde dopo un trascorso al Parma. Nel 2017/2018, a 17 anni, entra a far parte della formazione Primavera e colleziona 14 presenze e un gol; l’anno successivo le presenze diventano 26, impreziosite dalla prima convocazione in Serie A con Roberto De Zerbi nell’ultima gara contro l’Atalanta.

Il suo esordio nella massima serie avviene a luglio 2020, nella vittoria esterna per 1-3 contro la Fiorentina, e ad ottobre dello stesso anno passa in prestito al Carpi in Serie C (5 gol e 4 assist) poi al Perugia in Serie B e infine al Catanzaro, dove aiuta i calabresi a vincere il Girone C con un gol e 9 assist e ad essere promossi in Serie B. Nel campionato cadetto colleziona 21 presenze e un gol, contribuendo alla clamorosa qualificazione ai playoff dei neopromossi giallorossi.

Ghion è tornato a Sassuolo quest’estate, e in 7 presenze totali tra campionato e Coppa Italia ha già messo a referto un assist nel derby contro il Modena. Tra i calciatori neroverdi con almeno 5 presenze in Serie BKT, Andrea Ghion è quello che vanta il maggior numero di passaggi riusciti in media per 90 minuti nel torneo, 63, almeno nove in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra”.