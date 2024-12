Pastore: «Il primo gol del Catanzaro a Palermo fotografa lo stato di confusione dei rosanero»

Durante “L’ascia raddoppia”, rubrica di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore si è soffermato sulla sfida Palermo-Catanzaro, disputata il 15 dicembre e persa 2 a 1 dai rosanero, soffermandosi in particolare sulla prima rete dei calabresi:

«Il premio ‘lancio del telecomando’ lo vince l’intera difesa del Palermo. Ha vinto solo una partita nelle ultime sei uscite, rimediando anche una sconfitta incredibile a Carrara. Poi col Catanzaro, in cui bisognava vincere a tutti i costi, prende un gol al 3′ segnato da Biasci e che coinvolge l’intera fase difensiva. In quei 30 secondi la palla non esce mai dall’area, il Palermo viene completamente preso d’assaltato da una parte e dall’altra e non riescono nemmeno a spazzare la palla. È un gol che fotografa lo stato di confusione di una squadra che era partita con ben altri obiettivi, anche con un allenatore come Dionisi. Peggio di quello subito con la Carrarese, quel ‘gollonzo’ sembra addirittura più ordinario».