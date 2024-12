Domani alle ore 15 il Palermo farà visita al Sassuolo in occasione della 18esima giornata di Serie B. I rosanero sono chiamati ad una vera prova di forza, in casa della capolista, dopo un girone di andata molto deludente. Intanto, attraverso i propri profili social, il club siciliano ha postato alcune foto in merito all’arrivo all’aeroporto di Parma.

