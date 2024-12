Mignani presenta Juve Stabia-Cesena: «Sarà una squadra difficile da affrontare, dobbiamo essere più bravi di loro»

Alla vigilia di un importante scontro esterno contro la Juve Stabia, Michele Mignani, timoniere del Cesena, si è presentato davanti ai giornalisti per discutere le prospettive e le strategie della sua squadra. Nella conferenza stampa, l’allenatore ha elogiato gli avversari, evidenziando le loro qualità e il momento positivo che stanno vivendo. Le sue parole, tratte direttamente dal sito ufficiale del club bianconero, sottolineano l’importanza del prossimo incontro e delineano l’approccio che il Cesena adotterà per affrontare una delle squadre più in forma del campionato.

Ecco le sue parole:

«La Juve Stabia sta vivendo un buon momento ed è una squadra che a me piace molto. Come ha fatto il Cesena, anche i nostri prossimi avversari hanno stravinto il loro campionato l’anno scorso e in questa stagione hanno continuato a fare ottime cose. È una squadra giovane, che propone gioco, palleggia e sa anche essere efficace in zona gol quando deve esserlo. Sarà una formazione difficile da affrontare e noi dobbiamo cercare di essere più bravi di loro per portare a casa dei punti. Sono convinto che se domenica dovessimo rigiocare contro una squadra con gli stessi valori dell’Atalanta avremmo un atteggiamento diverso, perché queste sono partite che servono per crescere e a me piacerebbe giocarne tante. Ci troveremo, invece, ad affrontare un avversario completamente diverso contro cui, se non approcci la partita nella maniera giusta e non ritorni con quello spirito guerrigliero con cui siamo usciti dalla partita contro il Cosenza, rischi di farti veramente male. Devo dire, però, che sono state pochissime le partite nelle quali la squadra non ha avuto questo spirito: sotto questo aspetto sono convinto che anche domenica, al di là di quello che sarà il risultato, noi andremo a fare la prestazione come abbiamo fatto tantissime volte in trasferta, magari raccogliendo meno di quello che avremmo meritato. Dopo Bergamo non ci sono scorie sotto l’aspetto del risultato, nel nostro campionato veniamo da una vittoria contro il Cosenza e in queste tre partite prima della sosta cercheremo di fare più punti possibili. Tra i pregi di questa squadra c’è il sapersi buttare alle spalle una sconfitta ricominciando subito a lavorare come se fosse il primo giorno, questa è una dote che riconosco ai ragazzi»