Viali presenta Cittadella-Reggiana: «Gara molto importante per la classifica e il momento»

Alla vigilia del match contro il Cittadella, l’allenatore della Reggiana, William Viali, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«È una gara molto importante per la classifica e il momento. Il Cittadella è ultimo adesso, è vero, ma la classifica è molto corto, dall’ultimo al nono posto ci sono troppi pochi punti, quindi dobbiamo avere la lucidità di andare in Veneto a giocare una gara equilibrata e complessa. C’è un po’ di dispiacere per il ko nel derby contro il Modena, ma la squadra ha dato continuità di prestazione, cancelleremo solo il risultato condizionato da due episodi, equamente divisi. A ogni modo ora pensiamo al Cittadella, dove per fare risultato dovremo essere disposti a qualsiasi cosa, anche stare dentro a una gara brutta e complicata: non sarà una gara da fare nella nostra zona di comfort, quella più ideale, non sarà una gara pulita e di spazio come contro il Sassuolo o la Cremonese. Sarà condizionata da mischie, ripartenze, seconde palle. Tre gare in una settimana possono spostare molto, serve grande equilibrio, perché le partite vanno vissute una alla volta. Abbiamo tre scontri diretti, diciamo così, anche se la Juve Stabia sta facendo qualcosa di straordinario, ma ci arriveremo a parlarne, ora pensiamo al Cittadella: servirà arriva pronti, a una gara di sacrificio e di improvvisazione. Ci saranno grandi letture di situazioni».