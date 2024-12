Caserta presenta Catanzaro-Spezia: «A Palermo non è mai facile. La vittoria ci ha dato morale»

Alla vigilia della sfida della 18esima giornata di campionato contro lo Spezia, il tecnico del Catanzaro, Fabio Caserta, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla vittoria ottenuta contro il Palermo nel turno precedente:

«Le ultime due vittorie ci hanno dato morale e ci fanno piacere, sia per i giocatori che per i tifosi e la società. Ma le prospettive non sono cambiate: il nostro obiettivo resta quello di mantenere la categoria. Siamo gli stessi di tre settimane fa, nulla è cambiato se non qualche risultato positivo. Ora dobbiamo concentrarci sullo Spezia, una squadra che lotta per la Serie A e subisce pochi gol. Sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione. Giocare al Barbera non è mai facile, ma siamo stati equilibrati e bravi a sfruttare le occasioni create. Abbiamo sofferto il giusto, ma senza mai perdere il controllo della gara. Questo è il tipo di prestazione che dobbiamo replicare. Domani affronteremo una squadra che sta facendo un campionato straordinario. Hanno giocatori importanti e un collettivo molto organizzato. Sono pericolosissimi sui calci piazzati, il che li rende difficili da affrontare. Dovremo stare attenti, ma sono fiducioso perché questa squadra ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque».